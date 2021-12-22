Главные новости за 22 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 22 декабря 2021 года.
- Коронавирусом в Украине заболели 6 363 человека. Умер 301 больной.
- Гостиница горела под Винницей. Жертвой ЧП стала девушка.
- Украинский фильм «Плохие дороги» не будет бороться за премию «Оскар». Он не попал в короткий список.
- Определен инкубационный период Омикрона. Это 3-7 дней.
- Появилось видео извержения вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Он находится на французском острове Реюньон.
- Кто выиграет Золотой мяч в 2022 году? Эксперты дали свой прогноз.