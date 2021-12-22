Скончался американский врач, придумавший ботокс

Главное: Умер американский врач Алан Скотт. Он изобрел ботокс.

Детали: В больнице Калифорнии (США) умер офтальмолог Алан Скотт. Он был человеком, который придумал препарат ботокс, пишут местные СМИ.

Медик скончался еще 16 декабря в возрасте 89 лет.

Причиной смерти стали осложнения от сеспсиса.

Справка :

Ботулинический токсин был выведен в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия, вызывающего паралич мышц и смерть.

Позже ученые пришли к выводу, что он не подходит для ведения войны, и передали образцы токсина Алану Скотту, который разработал на его основе препарат, известный как ботокс.

Ботокс сперва использовал в медицинских целях, в частности, для лечения косоглазия. Позднее ботокс стали применять в косметологии для разглаживания морщин, что удивило самого врача.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально одобрило ботокс для применения в косметических целях в 2002 году.

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