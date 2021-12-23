Диетолог рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак

Главное: Составлен список продуктов, которые не стоит есть на завтрак. Среди них – сладости и жирное мясо.

Детали: Популярный российский эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско поведала, какие продукты не стоит есть на завтрак. Ее цитируют местные СМИ.

Отмечается, что крепкий чай и кофе без ничего натощак раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают энергией.

Кроме этого, по ее словам, не стоит употреблять сладкое: торты, конфеты, пирожные.

Она сообщила: «Эти продукты содержат большое количество быстрых углеводов, которые быстро всасываются и вызывают всплеск глюкозы. В результате быстро возникает чувство голода, может появиться головная боль».

Эксперт добавила: «Жирное мясо, копченые, маринованные изделия – все это тяжелая для переваривания пища. После такого завтрака, как правило, наступает сонливость, снижается работоспособность».

Специалист говорит: «Во все приема пищи я рекомендую соблюдать правила пищевой тарелки. Это значит, что вы должны съедать примерно четверть от общего количества белка. Это могут быть яйца, творог, индейка, курица, какая-то нежирная рыба, половина – овощи и фрукты, четверть – это длинные углеводы или цельные злаки».

Резюмируется, что добавить к этому можно небольшое количество полезных жиров, масло ГХИ или нерафинированные растительные масла, а также орехи.

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