В США заявили о рекордной смертности в истории

Главное: Рекордная в истории смертность фиксируется в США. Минус 3,4 миллиона людей за год.

Детали: В уходящем 2021-м году в США фиксируется рекордная в истории смертности. Об этом сообщает АР.

Ожидается, что по итогам года она составит 3,4 миллиона умерших, что на 15 тысяч человек больше, чем было годом ранее.

В Центре предотвращения и контроля заболеваний назвали главной причиной таких цифр смертность от коронавируса: зараза занимает место по числу причиненных смертей после сердечных заболеваний и рака.

Так, в прошлом году коронавирус унес 351 тысячу жизней, а в этом году прогнозируют 370 тысяч смертей.

При этом сразу две трети американцев (204 миллиона человек) уже полностью вакцинировались.

В то же время, уточняется, что средняя продолжительность жизни в США составляет 77 лет.

В тему: Билл Гейтс сделал необычный прогноз по поводу пандемии коронавируса.