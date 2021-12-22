В Киеве статистика по коронавирусу не соответствует действительности. Названа причина

Главное: Статистика по коронавирусу в Киеве не соответствует действительности. Статистика COVID-заболеваемости неверная из-за больших задержек обнародования ежедневных данных.

Детали: В Киеве статистика по заразившимся коронавирусом не соответствует действительности. Причина — в задержках при обнародовании данных. Нестыковки в столичной статистике выявили ученые Национальной академии наук (НАН).

Специалисты отметили, что из-за задержек каждый день обнародуется вдвое больше случаев, чем делается положительных ПЦР-тестов.

«В Киеве статистика заболеваемости не соответствует реальной эпидемической динамике из-за больших задержек обнародования данных, количество ежедневных положительных ПЦР-тестов уменьшилось более чем втрое по сравнению с максимальными значениями», — отметили эксперты.

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