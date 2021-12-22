Медики высчитали инкубационный период Омикрона

Главное: Определен инкубационный период Омикрона. Это 3-7 дней.

Детали: Анестезиолог и врач интенсивной терапии из Школы медицины университета Джонса Хопкинса Анита Гупта поведала, каким является инкубационный период Омикрона. По ее словам, он меньше, чем у других штаммов коронавируса.

По словам медика, обычно инкубационный период составляет всего лишь три дня, а максимум – одну неделю.

Отмечается, что цель Омикрона заключается в том, чтобы заразить как можно больше людей.

Эксперт поведала: «Из-за этого его распространение происходит гораздо быстрее».

При этом уточняется, что на темпы развития синдромов заразы влияют многие факторы: возраст, наличие хронических заболеваний и прививки.

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