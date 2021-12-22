Украину заверили, что «белорусские» мигранты ей не угрожают

Главное: Мигранты Украине не угрожают. В этом заверяет Беларусь.

Детали: Угроза проникновения мигрантов, которые собрались на границе с Польшей, в Украину является мнимой. Об этом сообщает Погранкомитет Беларуси, который цитирует РБК-Украины.

Заявление сделал уполномоченный представитель комитета Антон Бычковский.

Он сказал, что Украина активно и неоправданно насыщает свое приграничье армейскими подразделениями, в том числе силы специальных операций.

Отмечается также: «В непосредственной близости от границы Украиной активно проводятся учения, замысел которых имеет все признаки проведения полноценной военной операции. Идет накачивание информационного пространства откровенно враждебными посылами».

В тему: Мигранты в обмен на окно в Европу.