В ВОЗ рассказали, когда Омикрон «поглотит» Европу

Главное: Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что в ближайшие недели штамм коронавируса Омикрон будет доминировать в Европе. В связи с этим ВОЗ призывает шире использовать бустерные дозы вакцины против инфекции.

Детали: Штамм коронавируса Омикрон в течение ближайших недель начнет доминировать в Европе. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Мы видим надвигающийся шторм. В течение нескольких недель Омикрон будет доминировать в большем количестве стран европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти», — цитирует Клюге Reuters.

Представитель ВОЗ отметил, что Омикрон выявлен как минимум в 38 из 53 европейских стран, которые входят в европейский регион. По его словам, штамм уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.

Клюге призвал правительства европейских стран «усиливать, усиливать, усиливать» бустерную вакцинацию против коронавируса.

В тему: В ВОЗ призывают не «сидеть, сложа руки» из-за штамма Омикрон.