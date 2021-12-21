Жительница Одессы протаранила трамвай головой

Главное: Нетрезвая женщина в Одессе протаранила головой трамвай. Она с травмой была госпитализирована.

Детали: Днем 21 декабря на ул. Добровольского в Одессе находившаяся в нетрезвом состоянии женщина пыталась пересечь обособленный трамвайный путь в неустановленном для этого месте. Как сообщается на официальной странице КП «Одессгорэлектротранспорт» в Facebook, в итоге пострадавшая протаранила головой среднюю боковую часть вагона.

В результате инцидента женщина получила травмы головы. Ее доставили в медицинское учреждение.

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