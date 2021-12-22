В ВОЗ обновили список вакцин для экстренного применения

Главное: Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение еще одной вакцины от коронавируса. К препарату Covovax был добавлен препарат Nuvaxovid.

Детали: Всемирная организация здравоохранения обновила список вакцин для экстренного применения. К нему добавили препарат, который был разработан компанией Novavax и Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) - Nuvaxovid. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

17 декабря ВОЗ также одобрила экстренное применение и препарата Covovax, который производят в Индии по лицензии американской компании Novavax.

Как Covovax, так и Nuvaxovid - являются двухкомпонентными препаратами, которые необходимо хранить при температуре охлаждении от 2 до 8 градусов.

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