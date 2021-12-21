В Киеве ограничили въезд грузовиков

Главное: Из-за обильных осадков в виде снега в Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта. О снятии ограничения в КГГА уведомят отдельно.

Детали: С сегодняшнего дня, 21 декабря, в Киеве вводят временное ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметили в ведомстве, ограничение будет действовать до улучшения погодных условий — вечером с 17:00 до 22:00, а также утром с 7:00 до 10:00.

Городские власти ожидают, что это позволит минимизировать возникновение пробок и обеспечить движение снегоуборочной техники. О снятии ограничения в КГГА уведомят отдельно.

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