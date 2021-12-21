Распространение коронавируса в Украине снижается шестую неделю подряд, - МОЗ

Главное: Распространение коронавирусной инфекции в Украине продолжает снижаться. В Минздраве говорят, что ожидается и дальнейшая разгрузка медсистемы.

Детали: Заболеваемость коронавирусом в Украине снижается шестую неделю подряд, сообщает Минздрав во вторник, 21 декабря.

«В Украине уже 6-ю неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций — на 17%, смертность — на 24%. Омикрон остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года», — отметил Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Отмечается, что только 2 из 25 регионов Украины не удовлетворяют условия выхода из красной зоны — Волынская и Запорожская области.

Также снизился уровень госпитализаций — на 17%, а загруженность коек с кислородом — с 35% до 29%.

«За последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусом (в Украине) уменьшилось на 22%, госпитализаций — на 17%, умерших — на 24%. Загруженность „ковидных“ коек с кислородом за неделю снизилась с 35% до 29%. Ожидается дальнейшая разгрузка медицинской системы», — сказал Ганиченко.

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