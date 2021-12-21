Путин божится, что не хочет кровопролития

Главное: Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет вооруженных конфликтов и кровопролития. Также он требует гарантии безопасности.

Детали: Президент России Владимир Путин заявил, что якобы не хочет вооруженных конфликтов. Он выступает за то, чтобы решать вопросы «политико-демократическими средствами». Об этом он заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ, сообщает РБК.

Он также заявил, что стране нужны «ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии», поднимая вопрос о гарантиях безопасности, которые РФ направила ЕС и США.

«Вооруженные конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий», — сказал президент РФ.

Путин сообщил, что Россия видит сигналы от партнеров, готовых к диалогу. Но в то же время, по его словам, есть опасность, что «будет попытка заболтать, погрузить в какое-то болото» российские предложения, что не устроит Москву.

Также Путин заявил, что США могут разместить в Украине гиперзвуковое оружие, хотя его еще нет.

«В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть, все фиксируется. Испытания проходят успешно, неуспешно — ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Ну, и поставят в Украине гиперзвуковое оружие», — сказал он.

«Это не значит, что завтра его будут применять, потому что у нас Циркон уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», — говорит Путин.

«Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы?», — добавил он.

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