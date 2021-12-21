В Украине шесть областей готовы покинуть «красную» зону

Главное: Шесть областей из «красной» зоны могут покинуть этот уровень эпидопасности. Всего лишь в двух «красных» регионах показатель выявления новых случаев находится на критическом уровне.

Детали: Шесть областей, которые сейчас находятся в «красной» зоне, могут покинуть этот уровень эпидопасности. У них полностью стабилизировались показатели по распространению COVID. Об этом сообщает сайт Минздрава.

В этой зоне полностью стабилизировались показатели в Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Житомирской областях.

При этом только в двух «красных» регионах показатель выявления новых случаев находится на критическом уровне — в Волынской и Запорожской областях. Об этом заявила на брифинге аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова.

Согласно презентации, составленной KSE, во вторник, 21 декабря, всего 2 области из 25 регионов, не удовлетворяют условиям выхода из «красной зоны».

«В Волынской и Запорожской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования — 22% и 23% соответственно, при пороговом уровне в 20%. Напомню, рекомендуемый уровень Всемирной организации здоровья составляет — 5%. Поэтому здесь мы видим увеличение больше, чем в 4 раза. Мы рекомендуем этим областям увеличивать объемы тестирования для улучшения уровня контроля за распространением заболеваемости, по крайней мере, на четверть», — заявила она.

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