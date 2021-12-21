В Бердянске «заминировали» более десяти школ. И требуют 100 тысяч гривен

Главное: В Бердянске поступило сообщение о минировании более десяти школ. Аноним потребовал 100 тысяч гривен.

Детали: В Бердянске Запорожской области правоохранители проверяют информацию о минировании 12 школ города. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на областную полицию.

Отмечается, что, начиная с вечера 20 декабря, в полицию Бердянска начали поступать сообщения от неизвестного о минировании местных учебных заведений.

Сначала аноним информировал о взрывчатке, заложенной в трех школах, потом поступили сообщения о минировании еще девяти школ. Аноним потребовал 100 тысяч гривен, чтобы избежать взрывов.

Сообщается, что по состоянию на 10 утра 21 декабря обследовано четыре школы. Взрывоопасных предметов не найдено.

Учащиеся и персонал учебных заведений эвакуированы.

Продолжается обследование остальных школ и прилегающих к ним территорий.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 259 УК Украин — заведомо неправдивое сообщение об угрозе опасности граждан.

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