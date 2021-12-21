В США будут делать уколы для профилактики ВИЧ

Главное: В США будут делать профилактику ВИЧ. Поможет в этом препарат Apretudе.

Детали: В США будут делать уколы «против» ВИЧ. Как пишет издание The Financial Times, ссылаясь на данные британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, в профилактике поможет инъекционный препарат Apretudе.

Его уже одобрило управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Информируется, что производителем данного препарата является компания ViiV Healthcare, контрольный пакет акций которой принадлежит GSK.

Как уточняется, получать инъекции Apretudе следует шесть раз в год.

Текущий режим предконтактной профилактики предусматривает ежедневный прием таблеток.

Директор отдела противовирусных препаратов Центра оценки и исследований лекарственных средств FDA Дебра Бирнкрант поведала: «Ожидается, что Apretudе будет играть весомую роль в борьбе с инфекцией в США, препарат поможет лицам с высоким риском заражения и определенным группам, где не могут каждый день принимать препарат».

Стоит добавить, что розничная цена лекарства составит 3,7 тысячи долларов за инъекцию.

Компания же в 2022 году рассчитывает подать заявку на регистрацию препарата в Великобритании и ЕС.

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