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Новости > Главные новости за 21 декабря 2021 года

Главные новости за 21 декабря 2021 года

Автор: «Фраза»
21.12.21 19:00
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Главные новости за 21 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 21 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 6 029 людей. Умерли 346 больных.

- В выходные в Украине немного потеплеет. Но ожидаются осадки.

- Петр Порошенко вернется в Украину в январе. Об этом он сообщил из Варшавы.

- Судьба вступления Украины в НАТО может решиться в 2022 году. На это намекнул Владимир Зеленский.

- Первый человек победил штамм Омикрон в Украине. У него негативный ПЦР-тест.

- Опубликовано еще одно фото Омикрона. Его сделали россияне.

Тэги: общество, здоровье, мир, политика, новости Украины, коронавирус, Омикрон

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