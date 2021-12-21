Зеленский намекнул, когда может решиться судьба вступления Украины в НАТО

Главное: Судьба вступления Украины в НАТО может решиться в 2022 году. На это намекнул Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поднял тему вступления нашей страны в НАТО. Он заговорил о перспективах.

Произошло это на ежегодной конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

Глава государства отметил: «Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную».

Он добавил: «И хотим ее получить в 2022 году».

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