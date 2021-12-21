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Новости > В Киеве будет выть сирена. Названа причина

В Киеве будет выть сирена. Названа причина

Агата Кловская
21.12.21 12:22
163
В Киеве будет выть сирена. Названа причина

Главное: В столице планируют проверить готовность территориальной системы оповещения с включением сирен. Дата пока обсуждается и будет известна позже.

Детали: В Киеве будут звучать звуковые сирены с целью проверки системы оповещения. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация во вторник, 21 декабря.

«В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен», — говорится в сообщении.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением сирен будет сообщено заранее.

В тему: В столичных парках стали появляться новые «антиманьячные» кнопки. При нажатии на нее раздается громкий звуковой сигнал и начинает мигать лампочка.

Тэги: Киев, оборона, проверка, сирена, оповещение

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