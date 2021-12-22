Эксперты назвали фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2022 года

Главное: Кто выиграет Золотой мяч в 2022 году? Эксперты дали свой прогноз.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill попытались спрогнозировать, кто станет лучшим футболистом мира в 2022 году и получит Золотой мяч. Появились их котировки.

Два главных фаворита – Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Роберт Левандовский («Бавария»), на которых ставят 6 к 1.

Также среди вероятных претендентов называют Лионеля Месси (ПСЖ, 8 к 1), а также Килиана Мбаппе (ПСЖ, 9 к 1), Кевина Де Брёйне («Манчестер Сити», 9 к 1) и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 9 к 1).

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