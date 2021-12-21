Во Львовской области дети из приюта отравились на праздничном обеде

Главное: Во Львовской области отравились дети из приюта. Произошло это на праздничном обеде.

Детали: Во Львовской области произошло ЧП. О нем сообщает местная Госпродпотребслужба.

Как стало известно, после празднования Дня святого Николая в ресторане возле Львова отравились дети из приюта службы по делам детей ОГА.

Четверых детей в состоянии средней тяжести госпитализировали в инфекционную больницу.

Известно, что они жаловались на общую слабость, боль в животе, многократную рвоту, диарею, а также субфебрильную температуру тела.

Как выяснилось, 19 декабря дети завтракали и ужинали в приюте. При этом обедали они в ресторане «Кухня для души» в селе Зимняя Вода.

Уточняется, что всего на праздничном обеде присутствовало 28 человек, в том числе 26 детей.

Сейчас специалисты Госпотребслужбы начали санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановую проверку приюта для детей и заведения питания.

В тему: В Калуше произошло массовое отравление людей.