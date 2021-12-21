Суд обязал расследовать перерегистрацию общин УПЦ в Винницкой области

Главное: Окружной административный суд Киева постановил обратиться в подразделения правоохранительных органов Винницкой области, чтобы те проверили законность действий Управления по делам религий Винницкой ОГА по перерегистрации общин Окружной административный суд Киева постановил обратиться в подразделения правоохранительных органов Винницкой области, чтобы те проверили законность действий Управления по делам религий Винницкой ОГА по перерегистрации общин УПЦ

Суд напомнил, что еще 30 июля 2021 года запретил Винницкой ОГА осуществлять любые регистрационные действия в отношении религиозных общин в селах Бахтин, Вербовец, Котюжаны и Снитков Винницкой области.

«Такое утверждение начальника Управления по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации не только противоречит содержанию самого определения суда 30.07.2021, которому он предоставил самовольное толкование, не предусмотренное нормами действующего законодательства, но и противоречит сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, которые были при этом внесены», – констатировал суд.

Суд отметил, что чиновники Винницкой ОГА, перерегистрируя общины Украинской Православной Церкви, нарушили законодательство.

«Должностными и служебными лицами Винницкой областной государственной администрации и управления по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации допущено нарушение действующего законодательства, в том числе неисполнение судебного решения, а именно определения суда от 30.07.2021, проведение регистрационных действий при наличии неполного пакета документов, во время действия судебного запрета, невнесение (преднамеренное или по неосторожности) информации о наличии судебного запрета в ЕГР, предоставление недостоверной информации о наличии полного пакета документов на регистрацию в письме на адвокатский запрос», – говорится в судебном решении.

Суд определил, что действия ОГА подпадают под признаки уголовных правонарушений. Это определение суд направил в Министерство юстиции Украины (чтобы там приняли решения относительно должностных лиц Винницкой ОГА), а также в правоохранительные органы для проведения проверки деяний чиновников Винницкой ОГА, содержащих признаки уголовных правонарушений.