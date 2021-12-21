В Украине выздоровел первый человек, заразившийся Омикроном

Главное: Первый человек победил штамм Омикрон в Украине. У него негативный ПЦР-тест.

Детали: В Украине первый пациент, заразившийся штаммом коронавируса Омикрон, победил заразу. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Чиновник поведал: «Благодаря тому, что этот пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь у него протекала бессимптомно. Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест».

По его словам, наша страна имеет возможность самостоятельно выявлять штаммы коронавируса и проверяет все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении заболевания.

Он добавил: «Особенно когда речь идет о так называемых кластерных районах, где фиксируется значительная вспышка заболевания, или о людях, вернувшихся из-за границы и подлежащих тщательному исследованию».

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