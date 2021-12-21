Ночью в Николаевской области столкнулись фуры – погиб человек

Главное: В Николаевской области столкнулись фуры. Погиб человек.

Детали: Минувшей ночью возле Первомайска (Николаевская область) произошло ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Так, информируется, что 24-летний водитель, двигаясь на грузовом DAF XF с полуприцепом KOGEL по автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев, совершил столкновение с задней частью полуприцепа SCHMITZ фуры MAN под управлением 46-летнего водителя, который был припаркован на обочине из-за повреждения колеса.

Увы, не обошлось без жертв. На месте происшествия погиб 28-летний пассажир DAF XF.

Сами же водители фур не пострадали.

Уже открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего» УК Украины. Виновнику ДТП светит до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

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