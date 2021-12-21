Опубликовано новое фото Омикрона

Главное: Опубликовано еще одно фото Омикрона. Его сделали россияне.

Детали: Ученые из российского центра «Вектор» сумели сделать фотографию штамма коронавируса Омикрон. Снимок публикует Роспотребнадзор.

Информируется, что специалисты в лабораторных условиях заразили культуру клеток Vero E6 штаммом Омикрон для исследования его морфологических характеристик – формы, размера, наличия структур, находящихся на поверхности и т. д.

Сообщается: «Необычно, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции».

Отмечается также, что состояние клеток при заражении Омикроном, соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами.

В тему: Появилось фото Омикрона, его показал Гонконгский университет.