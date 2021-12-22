Международный день бардовской песни: какой праздник отмечается 22 декабря 2021 года

Сегодня, 22 декабря 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день бардовской песни и Анна Тёмная.

Международный день бардовской песни

Авторская песня как жанр появилась в разных странах мира в середине ХХ в. В Советском Союзе она стала одной из форм самовыражения «шестидесятников». Ее ярчайшими представителями являлись Булат Окуджава, Юрий Визбор, Александр Галич, Вероника Долина, Катя Яровая, Новелла Матвеева.

Предвестником бардовской песни считается городской романс в исполнении Александра Вертинского. Не меньшее влияние на становление жанра оказали студенческие и туристические песни.

Международный день бардовской песни отмечается с 2000 года по инициативе археолога и автора-исполнителя Константина Шлямова.

Анна Тёмная

Этот день происходит от церковного праздника – дня зачатия Анной Девы Марии, матери Иисуса Христа. Праведные Анна и ее муж Иоаким долгие годы пытались зачать ребенка, но безрезультатно.

Когда Иоаким пошел в пустыню молиться, прося Всевышнего о беременности жены, к нему спустился Ангел и передал радостную весть, что супруга беременна дочерью. Благодарные родители пообещали отдать будущего ребенка в храм на служение Господу. Именно Мария, родившаяся 21 сентября, стала в будущем Пресвятой Богородицей – матерью Божьего сына.

В народе святую Анну назвали Тёмной, поскольку к ее празднику ночи становились длинными, а днем рано темнело. К тому же наступал день зимнего солнцестояния, означавший короткий световой день и самую долгую ночь в году, затем солнце «поворачивало» в сторону лета. Совершенно противоположное относилось к погоде - традиционно на Анну Тёмную морозы становились крепче.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День работников дипломатической службы Украины;

- Празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»;

- День высадки английских колонистов в США;

- День математики в Индии.