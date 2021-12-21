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Новости > Коронавирус в Украине: 6 029 заболевших и 346 погибших

Коронавирус в Украине: 6 029 заболевших и 346 погибших

Александр Панько
21.12.21 09:29
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Коронавирус в Украине: 6 029 заболевших и 346 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 6 029 людей. Умерли 346 больных.

Детали: Смертность от коронавируса в Украине остается высокой. Данные на вторник, 21 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 6 029 людей. Госпитализация понадобилась для 1 061 больного, а выздоровели 18 850 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 28 652, методом ИФА – 6 594, экспресс-тестами – 36 073.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 496) и Полтавской области (602).

Умерли еще 346 человек. За все время скончались 93 608 людей.

С начала пандемии заболели 3 616 716 человек, а выздоровели 3 357 405 людей.

В тему: Как оказалось, в борьбе с коронавирусом помогут акулы.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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