День зимнего солнцестояния: какой праздник отмечается 21 декабря 2021 года

Сегодня, 21 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Карачун (Корочун) — День зимнего солнцестояния и День рождения баскетбола.

Карачун (Корочун) — день зимнего солнцестояния 2021

Зимнее солнцестояяние — момент, когда Солнце проходит для Северного полушария через самую южную точку эклиптики (в XXI веке происходит 20 — в конце века, 21 или 22 декабря), или в Южном полушарии через самую северную. Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния минимальна среди верхних кульминаций Солнца для всех дней данного года. День зимнего солнцестояния — самый короткий в году, а ночь — самая длинная[2].

Сезонное значение зимнего солнцестояния состоит в повороте от постепенного удлинения ночи и сокращения дня к обратному направлению.

В разных культурах истолкование этого события воспринималось по-разному, но у большинства народов оно расценивалось как возрождение, в это время устраивались праздники, встречи, ритуалы и другие торжества.

День рождения баскетбола

21 декабря — День рождения баскетбола, который, как считается, появился в почти современном виде в 1891 году. Конечно, на самом деле существовал он и до этого, причём, несколько столетий назад. Если быть объективным, то его прародителями можно назвать индейцев Южной Америки: майя, ацтеков. Именно они создавали импровизированные мячи из подручных природных материалов и стремились забросить их в углубления в каменных стенах. Мячи создавали из каучука, из свалявшейся шерсти животных.

Такую импровизированную игру можно смело назвать прообразом современного баскетбола. Известно, что эта идея начала поистине грандиозное шествие по миру с 1891 года, когда в штате Массачусетс в одной из школ учителем физкультуры было предложено детям разделиться на две команды и тренироваться в скорости и точности бросания мячей. Бросать их предполагалось в обычную коробку. Однако сторож местной школы не смог найти ящик или коробку и принёс круглую корзинку из-под персиков. Именно туда дети и бросали мячи, соревнуясь в скорости, ловкости.

Постепенно это занятие стало более системным, обросло четкими правилами. Кстати, практически в неизменном виде эти правила сохранились в баскетболе и до наших дней. Например, запрещалось сбивать и толкать соперника, бегать по залу, кидать мяч не ладонями, а кулаком и так далее. Такие правила позволяли сосредоточиться именно на ловкости и в то же время не препятствовать игрокам противоположной команды в полной мере проявить свою ловкость, силу.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День Всемирного наслаждения;

— День рождения кроссворда;

— День «Посмотрите на светлую сторону»;

— День вздора;

— День фонарика.