В ВОЗ призывают не «сидеть, сложа руки» из-за штамма Омикрон

Главное: Сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан говорит, что думать о том, что новый штамм коронавируса Омикрон протекает в легкой форме, — неразумно. Поэтому она призывает не «сидеть, сложа руки».

Детали: Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм Омикрон не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает Reuters.

«Штамм Омикрон не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а поэтому глупо сидеть, сложа руки», — сказала она.

В связи с чем, по словам главного научного сотрудника организации, программы бустерной вакцинации, что «разворачиваются во многих странах», должны быть нацелены в первую очередь на людей со слабой иммунной системой,

Она отметила, что «в ВОЗ не верят, что все вакцины станут полностью неэффективными» против штамма Омикрон.

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