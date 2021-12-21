«Динамо» договорилось с клубом из Ливерпуля о продаже ведущего защитника

Главное: Английский футбольный клуб «Эвертон» договорился о переходе защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко. Сделка, которую оценивают в 17 млн фунтов стерлингов, состоялась.

Детали: Английский клуб «Эвертон» официально договорился о сделке за 17 миллионов фунтов стерлингов за левого защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Об этом сообщает Mirror.

Позднее информацию в эфире Everton Talks Nsno подтвердил журналист Фабрицио Романо. По его словам, сделка о переходе украинского защитника в британский клуб состоялась. В ближайшее время об этом объявят официально.

Отметим, на прошлой неделе появилась информация, что Мыколенко успешно прошел медобследование в «Эвертоне».

Виталию Миколенко 22 года. В киевском «Динамо» выступает на позиции левого защитника. В 19-летнем возрасте дебютировал в сборной Украины. 1 июня 2021 года был включен главным тренером Андреем Шевченко в официальную заявку национальной команды для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года.

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