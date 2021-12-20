Кабмин утвердил минимальные цены на пластиковые пакеты: стало известно, когда они вступят в силу

Главное: Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты толщиной более 50 мкм. Начиная с 1 февраля 2022 г самые дешевые будут стоить 2 грн.

Детали: Кабинет министров Украины на заседании 20 декабря во исполнение закона «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины» установил минимальные цены реализации данного вида упаковки. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, по мнению чиновников, это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

«Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду», — заявил первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин, выразив убеждение, что «утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика».

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг:

— 2,00 грн — пакет без ручек и боковых складок;

— 2,50 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

— 3,00 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

Минимальные цены не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются в качестве первичной упаковки до 1 января 2023 года.

Отметим, что постановление вступает в силу 1 февраля 2022 года. Речь идет о пакетах толщиной более 50 микрометров, предназначенных для транспортировки товаров и продуктов.

С 10 марта 2022 г запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

В тему: 1 июня 2021 года Верховная Рада Украины запретила использование пластиковых пакетов. Как говорится в пояснительной записке, основной целью проекта является определение правовых и организационных основ обращения пластиковых пакетов, упорядочение отношений, возникающих при распространении пластиковых пакетов на территории Украины, а также стимулирование развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, что позволит украинским производителям встать на путь глобальных европейских и мировых тенденций и занять ведущее место в мировой производственной цепи.

С 10 декабря запрет вступил в силу.