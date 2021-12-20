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Новости > Закон о принудительном переименовании УПЦ должен быть немедленно отменен – результаты круглого стола в Лавре

Закон о принудительном переименовании УПЦ должен быть немедленно отменен – результаты круглого стола в Лавре

Александра Кудрявцева
20.12.21 18:56
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Закон о принудительном переименовании УПЦ должен быть немедленно отменен – результаты круглого стола в Лавре

Главное: Закон о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви противоречит базовым принципам свободы совести, Конституции Украины и международным правовым документам, несет угрозы межконфессиональному миру и подлежит немедленной отмене.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в итоговом документе круглого стола «Три года попытке принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, перспективы», состоявшемся сегодня в Киево-Печерской лавре.

«Во все времена Украинская Православная Церковь была и является Церковью украинского народа, объединяя миллионы украинских граждан, являющихся патриотами Украины, ежедневно работающих для блага и будущего нашей страны, защищающих ее суверенитет. Украинская Православная Церковь последовательно поддерживала и поддерживает независимость нашего государства...Учитывая это, провокативными, манипулятивными и коварными являются любые попытки с авантюрными целями, не имеющими ничего общего с заботой о достойном будущем Украины и ее народа, представить УПЦ и миллионы ее верных — граждан Украины как „врагов Украины“, „пятую колонну“, чьих-то агентов, лишить Украинскую Православную Церковь ее названия и навязать ей какую-то другую», — отмечается в документе.

Участники круглого стола подчеркнули, что особенно опасны такие попытки на законодательном уровне.

«Указанный Закон противоречит основополагающим принципам в сфере свободы совести, предусмотренным Конституцией Украины, Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О свободе совести и религиозных организациях“ и международными правовыми документами, в частности, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, а также решением Европейского суда по правам человека. Закон предусматривает вмешательство государства в сферу свободы вероисповедания, нарушает принципы отделения религиозных организаций от государства, их равенства перед законом, равенства граждан независимо от их религиозных убеждений, недопущение установления каких-либо преимуществ или ограничений одной религии, вероисповедания или религиозной организации в отношении других», — отметили участники круглого стола.

В итоговом документе указывается, что реализация антицерковного Закона за три года привела к невозможности регистрации новых религиозных организаций УПЦ, внесении изменений в уставы существующих религиозных организаций Церкви и регистрации их руководителей, религиозные организации УПЦ лишены возможности актуализации данных в государственных реестрах Украины.

Вместе с тем, продолжающиеся уже в течение трех лет случаи противоправной перерегистрации религиозных общин УПЦ в состав ПЦУ (почти 500 соответствующих правонарушений), в значительной степени также связаны с последствиями принятия указанного Закона.

Также участники круглого стола обратили внимание, что в результате принятия Закона, с конца 2018 г. десятки тысяч военнослужащих — верных УПЦ, защищающих независимость Украины, лишены возможности получить пастырскую помощь от священнослужителей своей Церкви, а также то, что положения Закона несут угрозу рейдерских захватов имущества религиозных организаций УПЦ.

Участники круглого стола призвали власти к немедленной отмене антицерковного закона.

«Возможными путями решения данной проблемы могло быть решение Конституционного Суда Украины о неконституционности указанного Закона или признании Верховной Радой Украины нынешнего созыва ошибки, сделанной предварительным созывом Верховной Рады, неправового характера указанного Закона и исправления данной ошибки путем отмены этого Закона. История Парламентаризма в Украине знает случаи отмены Верховной Радой предварительно принятых решений как неправовых, следовательно, есть основания надеяться на мудрость и действительно государственное, а не популистское и авантюрное мышление народных депутатов Украины нынешнего созыва», — отметили участники круглого стола.

Верные Украинской Православной Церкви, всеми возможными законными методами будут защищать свой религиозный выбор и свои права, свою Церковь и ее название.

«Учитывая, что власти в этом году не услышали голос 1 миллиона граждан, которые высказались за необходимость отмены этого Закона, кажется целесообразным объявить новый сбор подписей граждан под обращением о необходимости такой отмены. Убеждены, что такое обращение поддержат не только верные УПЦ, но и все, для кого не безразлично соблюдение фундаментальных прав граждан в нашей стране и Конституции Украины, обеспечение межконфессионального мира, общественного согласия, а следовательно и достойного будущего нашей страны — все, кто не на словах, а на деле является патриотом Украины, кто ценит и уважает граждан Украины, независимо от того, в какой храм они ходят, на каком языке общаются или к какому национальному сообществу принадлежат», — подытожили авторы документа.

Как сообщалось, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялся международный круглый стол по теме «Три года попытке принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, перспективы».

В мероприятии приняли участие представители Украинской Православной Церкви, представители Польской и Сербской Православных Церквей, народные депутаты Украины, представители украинской интеллигенции, общественные деятели, религиозные эксперты.

В тему: В УПЦ считают, что закон о принудительном переименовании Церкви манипулятивный и незаконный.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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