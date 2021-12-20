Электроэнергия в Европе существенно выросла в цене

Главное: Электричество в Европе дорожает. Связано это с морозами.

Детали: В Европе из-за приближения сильных морозов сильно выросла в цене электроэнергия. Об этом сообщает биржа Nord Pool.

Отмечается, что за МВт.ч. просят уже более четырехсот долларов. При этом в прошлом году стоимость электроэнергии была в четыре-пять раз ниже.

Уточняется, что средняя цена в Германии составила 431,98 евро за МВт.ч, во Франции – 442,88 евро, в Нидерландах – 429,84 евро, в Бельгии – 432,99 евро, а в Австрии – 434,34 евро за МВт.ч.

Специалисты говорят, что похолодание приведет к дополнительной нагрузке на электросети. При этом на них уже оказывают влияние низкие объемы ветрогенерации и приостановка работы нескольких реакторов АЭС во Франции.

Кроме этого эксперты информируют, что на рост цен влияет увеличение стоимости газа.

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