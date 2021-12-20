Голубовская рассказала, по кому ударит Омикрон в первую очередь

Главное: По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, штамм коронавируса Омикрон более заразный, чем Дельта-штамм. При этом она отметила, что Омикрон вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания.

Детали: По словам известного врача-инфекциониста Ольги Голубовской, шгамм коронавируса Омикрон, как и раньше, в первую очередь опасен для населения из группы риска — это украинцы в возрасте 65+. Об этом рассказала она в студии телеканала «Украина 24».

Показатели заразности Омикрона так высоки, что в некоторых странах, где он уже проявился в достаточной степени, динамика кривой вертикальная.

«Но на сегодняшний день, если мы проанализируем пандемию с начала ее развития, можно заметить, что каждый последующий вариант увеличивает свою заразность, при этом компенсаторно уступает свою агрессивность. Поэтому пока мы можем констатировать, что Омикрон вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания», — указала Голубовская, добавив, что преждевременно чаять оптимистичные прогнозы не стоит.

Также Голубовская подчеркнула, что любая мутация и форма COVID-19 продолжит «ударять» по уже известным группам риска. Поэтому специалисты не дают никаких новых рекомендаций, как защититься от болезни, кроме системной вакцинации.

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