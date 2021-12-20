Порошенко объявили подозрение в госизмене

Главное: Петру Порошенко подписали сообщение о подозрении в государственной измене. В данный момент он находится за пределами страны.

Детали: Пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко подписали сообщение о подозрении в государственной измене. Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, Порошенко было объявлено о подозрении в государственной измене. Поскольку он находится за пределами Украины, то подозрение ему было отправлено по месту жительства, регистрации и работы.

Руководителя центрального штаба «Европейской солидарности» Александра Турчинова подтвердил эту информацию.

«Венедиктова не подписала это подозрение. Его подписал один из ее заместителей, как мне сказали, по фамилии Симоненко», — рассказал он.

По словам Турчинова, подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

«Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — заявил он.

Следователи ГБР еще 17 декабря пытались вручить 5-му президенту повестку о вызове, но он, как утверждали в бюро, их проигнорировал, после чего уехал в неизвестном направлении. После этого пресс-служба Порошенко заявила, что отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

В пресс-службе ГБР сообщили, что ожидают информацию от следователей по данному вопросу.

В тему: 20 мая 2019 года бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

14 июля Портнов анонсировал скорое начало массовых задержаний чиновников времен президентства Петра Порошенко сразу после смены Генерального прокурора Украины. Как отметил Портнов, после снятия Луценко с должности, по стране прокатится «лавина» задержаний, которая будет «идти в геометрической прогрессии».

Полный перечень можно увидеть здесь.

В середине 2020 года Офис Генерального прокурора Украины закрыл три из этих производств из-за отсутствия состава преступления.