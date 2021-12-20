Папа Римский отметился еще одним резонансным заявлением

Главное: Папа Римский Франциск осудил домашнее насилие над женщинами. Он сравнил его с сатанизмом.

Детали: Папа Римский Франциск сделал очередное резонансное заявление. Произошло это во время беседы с безработной матерью четырех детей Джованной.

Так, лидер Ватикана сравнил домашнее насилие над женщинами с сатанизмом.

Женщина стала одной из таких жертв.

Он сказал: «Огромное число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья. Эта проблема для меня почти сатанинская, потому что речь идет о злоупотреблении в отношении слабого, который не может защититься, может только попытаться остановить удары».

Католик добавил: «Это очень унизительно».

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