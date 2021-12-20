Стало известно, когда в Украине решится судьба бустерной вакцинации

Главное: В этом году в Украине не будут вводить бустерную дозу от коронавируса. Минздрав рассмотрит этот вопрос уже в январе следующего года.

Детали: Бустерную дозу вакцинации от коронавируса в этом году вводить уже не будут. Об этом сообщает пресс-служба «Правительственного портала».

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что этот вопрос только планируют рассмотреть.

«Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза», — сообщил он.

В тему: Стало известно, кто в Украине первым получит бустерную дозу вакцины от коронавируса.