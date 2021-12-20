Главные новости за 20 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 20 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 2 536 человек. Умерли 157 людей.

- В Украине пойдет снег. Ударит сильный мороз.

- Согласно статистическим данным, пока украинцы чаще всего покупают билеты в кинотеатры за тысячу, которая предоставляется за полный курс вакцинации от коронавируса.

- Украинцам дали пять советов в связи с приходом в страну нового штамма коронавируса Омикрон. Они касаются вакцинации, индивидуальных средств защиты и минимизации контактов.

- В Египте бушует непогода. Пошел снег.

- Супругу президента Франции обвиняют в смене пола. Брижит Макрон этим недовольна.