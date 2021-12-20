На Закарпатье УПЦ помогла детям и нуждающимся ко дню святого Николая

Главное: На Закарпатье православная молодежь На Закарпатье православная молодежь УПЦ провела благотворительные акции для детей-сирот, одиноких, обездоленных и престарелых людей в рамках масштабного социального проекта «Щедрый святой Николай».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua , благотворительные акции прошли по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

«Молодежь поздравила детей из областного детского дома в Чинадиево, областного центра социальной реабилитации детей и молодежи, бездомных Иршавы и больных Иршавской больницы, детей из Ильницкой гимназии, многодетные семьи, подопечных Мукачевского психоневрологического диспансера № 1, заключенных УИН № 9 (СИЗО) и подопечных из Дома престарелых Ужгорода», — говорится на сайте епархии.

В Ужгороде митрополит Феодор поздравил детей дома семейного типа «Моя новая семья» с праздником и вручил им подарки.

Православная молодежь Мукачево посетила пульмонологическое и онкологическое детское отделение Центральной районной поликлиники и устроила праздник для больных детей и подарила им сладкие подарки.

В храме великомученика Георгия на территории военной части 128 ОГПБр в Мукачево после богослужения настоятель храма протоиерей Иван Гергель вручил сладости и подарки детям военнослужащих, которые принимают участие в ООС, а также детям погибших военнослужащих.

Также молодежь Иршавы участвовала в благотворительном забеге «Чудо в День Николая» в поддержку Владимира Пасхала, который в результате ДТП в октябре 2021 года получил тяжелые травмы позвоночника, костей черепа и остался прикованным к постели. Длительное лечение и реабилитация требуют немалых средств, расходы достигают десятков тысяч гривен ежемесячно, которые являются непосильными для семьи Владимира.