Ученые назвали необычный симптом, указывающий на заражение Омикроном

Главное: Группа ученых предупредила о симптоме под названием «мозговой туман». Его наличие может свидетельствовать о том, что пациент заболел именно штаммом Омикрон.

Детали: Ученые исследовательской группы ZOE Covid Study рассказали, какой новый нетипичный симптом указывает на то, что человек инфицировался штаммом коронавируса Омикрон, который уже обнаружили в Украине. Об этом пишет Тһе Guardian.

В частности, ученые предупредили о симптоме под названием «мозговой туман». Его наличие может свидетельствовать о том, что пациент заболел именно штаммом Омикрон.

«Мозговой туман» — термин для описания чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности ума.

Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник программы ZOE Covid Study заявил, что до конца декабря Омикрон станет доминантным штаммом.

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