Стало известно, на что украинцы чаще всего тратят «вовину тысячу»

Главное: Согласно статистическим данным, пока украинцы чаще всего покупают билеты в кинотеатры за тысячу, которая предоставляется за полный курс вакцинации от коронавируса.

Детали: Появились первые статистические данные по использованию тысячи за вакцинацию. Об этом сообщает Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко.

Первые три места по использованию денег — именно у культуры и креативных индустрий:

1. Кинотеатры;

2. книжные лавки (небольшой отрыв);

3. театральные продюсерские агентства.

По словам Ткаченко, на 6-м месте — музыкальные группы, на 10-м — производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м — туристические аттракционы и шоу.

«Те результаты, что есть сегодня — впечатляют. Надеюсь, помощь государства культуре и креативным индустриям через уплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии», — отметил Ткаченко.

Напомним, что эти деньги можно потратить на:

— железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

— билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

— билеты на концерты;

— абонемент в спортзал;

— товары в книжных магазинах.

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