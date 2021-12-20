Стало известно, на что украинцы чаще всего тратят «вовину тысячу»

Главное: Согласно статистическим данным, пока украинцы чаще всего покупают билеты в кинотеатры за тысячу, которая предоставляется за полный курс вакцинации от коронавируса.
Детали: Появились первые статистические данные по использованию тысячи за вакцинацию. Об этом сообщает Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко.
Первые три места по использованию денег — именно у культуры и креативных индустрий:
1. Кинотеатры;
2. книжные лавки (небольшой отрыв);
3. театральные продюсерские агентства.
По словам Ткаченко, на 6-м месте — музыкальные группы, на 10-м — производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м — туристические аттракционы и шоу.
«Те результаты, что есть сегодня — впечатляют. Надеюсь, помощь государства культуре и креативным индустриям через уплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии», — отметил Ткаченко.
Напомним, что эти деньги можно потратить на:
— железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
— билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
— билеты на концерты;
— абонемент в спортзал;
— товары в книжных магазинах.
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