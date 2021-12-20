У Путина не планируют встречаться с Зеленским

Главное: По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча российского лидера с президентом Украины Владимира Зеленского сейчас не планируется. В частности, потому, что украинская сторона не выдвигала конкретных предложений.

Детали: У президента России Владимира Путина не готовят встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Ну, на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что украинский закон, которым предоставляется гражданство преследуемым по политическим мотивам россиянам, «здесь вряд ли может играть какую-то роль».

В тему: Стало известно, чего Путин хочет от Зеленского на личной встрече.