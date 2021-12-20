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Новости > Одесский митрополит УПЦ передал подарки слабослышащим детям

Одесский митрополит УПЦ передал подарки слабослышащим детям

Александра Кудрявцева
20.12.21 13:15
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Одесский митрополит УПЦ передал подарки слабослышащим детям
Главное: Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в день святого Николая посетил Болградскую специальную школу-интернат І-ІІІ ступеней с дошкольными группами коррекционного и реабилитационного направления.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, владыка поздравил воспитанников с праздником и подарил интернату телевизор.
 
«Забота святителя о детях, о всех, кто нуждается в помощи, в добром человеческом счастливом взгляде известна всем христианам. Святитель Николай — великий подвижник, который любит детей, опекает одиноких вдов и сирот. По нашей доброй традиции, от Украинской Православной Церкви мы сегодня привезли подарки как дар нашей любви вам», — отметил владыка Агафангел.
 
Представители Одесской епархии УПЦ подарили школе-интернату телевизор, с помощью которого удобно проводить специальные занятия для детей, а также сладкие подарки, развивающие конструкторы и игрушки.
 
Директор специального учебного заведения Лариса Аврамова поблагодарила митрополита Агафангела за оказанные внимание и помощь.
 
Также юные воспитанники учебного заведения выступили для гостей с концертом.
 
В тему: УПЦ раздала детям подарки ко дню святого Николая в разных городах Украины.
 

Тэги: Одесса, Митрополит Агафангел (Саввин), УПЦ

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