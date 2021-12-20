В Украине обсудили алгоритмы медицинской помощи Армении

Главное: В Киеве прошел круглый стол Объединения армянских медиков Украины. Инициатором выступил Союз армян Украины.

Детали: В центральном офисе Союза армян Украины в Киеве состоялся круглый стол Объединения армянских медиков Украины. Как сообщает AnalitikaUA.net, участники мероприятия подвели итоги визита в Гегаркуникскую область Армении и обсудили алгоритм дальнейшей помощи Армении, а также способы взаимодействия между врачами, студентами и пациентами.

Как известно, в ноябре в ходе визита в Армению, армянские медики Украины посетили ряд медицинских учреждений, где изучили возможности организации помощи и взаимодействия с коллегами на родине.

В тему: В дни 44-дневней войны армянские медики Украины оказывали посильную помощь в рамках работы штаба Союза армян Украины в Ереване.