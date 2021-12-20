Супруга Макрона прокомментировала очень странный слух

Главное: Супругу президента Франции обвиняют в смене пола. Брижит Макрон этим недовольно.

Детали: Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит пришла в ярость из-за слухов, что она сменила пол и раньше была мужчиной. Об этом, ссылаясь на свои источники в ее окружении, сообщает BFMTV.

Информируется, что данные слухи распространяются в социальных сетях при активной поддержке сторонников правых сил страны.

Сообщается, что Брижит Макрон якобы является трансгендером, так как она была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (ее девичья фамилия).

68-летняя первая леди собирается подать официальную жалобу.

Уже известно, что впервые данная информация появилась в журнале Faits & Documents.

Стоит напомнить, что Брижит Макрон старше своего супруга на 24 года и раньше работала учительницей. Совместных детей у них нет. От первого брака женщина имеет троих детей.

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