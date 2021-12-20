В СНБО рассказали, когда в Украине введут военное положение

Главное: На сегодняшний день в Украине нет необходимости введения военного положения. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это зависит от обстоятельств, которые будут происходить в стране.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения военного положения в Украине. Об этом он заявил в интервью изданию «Апостроф».

Данилов заявил, что сегодня нет необходимости во введении военного положения.

«Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения. Решения будут приниматься в зависимости от тех обстоятельств, которые сегодня будут в стране. Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить», — сообщил секретарь СНБО.

Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну — такого точно не будет, уточнил он.

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