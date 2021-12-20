Украинцам дали 5 советов, как уберечься от Омикрона

Главное: Украинцам дали пять советов в связи с приходом в страну нового штамма коронавируса Омикрон. Они касаются вакцинации, индивидуальных средств защиты и минимизации контактов.

Детали: Глава Минздрава Виктора Ляшко дал украинцам пять рекомендаций, как не заразиться сверхзаразным штаммом коронавируса Омикрон, который уже присутствует в Украине. Об этом Ляшко рассказал на брифинге в понедельник, 20 декабря.

Глава МОЗ отметил, что минимизация риска распространения COVID-19 — это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора.

«Выполняя следующие пять рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными», — заявил он.

Первая рекомендация

По словам министра, нужно как можно скорее пройти курс вакцинации. Наиболее важное, что может сделать каждый человек, для того чтобы получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход — это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами.

Это особенно важно для групп риска, таких как люди старше 60 лет и людей, у которых есть сопутствующие заболевания.

Вторая рекомендация

Нужно применять меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер. Вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение масштабного локдауна.

Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры профилактики:

— там, где это нужно — одевать защитную маску;

— сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра;

— проветривать помещение, открывать окна или двери;

— избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей;

— следить за чистотой рук;

— прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Третья рекомендация

Необходимо сделать встречи как можно более безопасными. Встречи в помещении могут создать хорошие условия для распространения вируса. Поэтому их лучше проводить на открытом воздухе.

Четвертая рекомендация

Воздержаться от путешествий, если человек в группе риска.

«Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения ковид, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса», — отметил министр.

Пятая рекомендация

Минздрав советует получать информацию из надежных источников. Информация, которая вводит в заблуждение, и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения по отношению к здоровью, добавил Ляшко.

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