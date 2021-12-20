Жертвой пожара в Одессе стал мужчина

Главное: В Одессе произошел пожар. Погиб мужчина.
Детали: Вечером воскресенья, 19 декабря, в Одессе произошла трагедия. О ней поведали в ГСЧС.
Сообщается, что горело двухэтажное здание на улице Приморской – пожар начался в одной из квартир.
Тут погиб мужчина.
Сообщается: «Загроможденный жилой дом затруднял проведение оперативной эвакуации и значительно повышал задымленность по всей площади».
Всего на месте инцидента работали двадцать три спасателя и шесть единиц спецтехники.
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