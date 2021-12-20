Коронавирус в Украине: 2 536 заболевших и 157 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 2 536 человек. Умерли 157 людей.

Детали: Коронавирус в Украине снижает обороты. Данные на понедельник, 20 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 2 536 случаев заразы. Госпитализировали 1 241 больного, а выздоровели 6 690 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 10 987, методом ИФА – 1 690, экспресс-тестами – 14 235.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (497), а также Волынской (170) и Харьковской (133) областях.

Умерли 157 людей. За все время скончались 93 262 человек.

С начала пандемии 3 610 687 человек, а выздоровели 3 338 555 людей.

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