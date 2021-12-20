Глава СНБО рассказал о секретном плане обороны Украины в случае нападения России

Главное: У Украины есть секретный план обороны в случае нападения России. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о секретном плане обороны Украины на случай вторжения России. Как отметил Данилов в интервью «Апострофу», в соответствующем плане прописаны детальные действия каждой структуры:

По его словам, этим планом обороны охвачено больше государственных институтов, которые будут привлечены в случае опасности.

«Если раньше это были Генштаб, Вооруженные Силы — органы, которые относятся к сектору нацбезопасности и обороны, то в этом плане обороны будут привлечены центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, другие институты, которые есть в нашем государстве. Поэтому, если, не дай Бог, будет война, это будет делом всех», — добавил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, больше не будет такого, что одни органы вовлечены, а другие лишь будут наблюдать: «Такое было раньше, когда Российская Федерация через своих ставленников в органах нашей власти, имела тотальное влияние на сектор нацбезопасности и обороны, когда у нас министр обороны, и даже не один, был гражданином России. И в СБУ то же самое. И что касается Службы безопасности, сейчас очень много ряженых генералов, которые считают себя патриотами, возглавляют политические партии, хотя в свое время, когда здесь была российская агентура, когда они руководили всем, они просто сидели и молчали. Патриотами надо быть постоянно».

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